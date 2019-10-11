قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات في منطقة ساحل المتن ضمن محافظة جبل لبنان

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "من خلال المتابعة وتكثيف الجهود الاستعلامية من قِبل ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، للحد من انتشار ظاهرة ترويج ​المخدرات​ وكشف هويات التجار والمروجين والعمل على توقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هوية مروجَين ينشطان بترويج المخدرات في منطقة ​ساحل المتن​ ضمن محافظة جبل لبنان،على متن ​سيارة​ نوع كيا لون جردوني، وهما:م. ك. من مواليد عام 1980 لبناني الجنسية وج. ج. من مواليد عام 1980 لبناني الجنسية وبتاريخ 7/10/2019، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المشتبه بهما في محلة ​الجديدة​ وبتفتيشهما وبتفتيش السيارة جرى ضبط كمية 11 مظروفاً من مادة​الكوكايين​، زِنة المظروف الواحد 106غ و12 مظروفاً من مادة باز الكوكايين، زِنة المظروف الواحد غراماً واحداً ومظروف يحتوي على كمية 0.8 غ. من مادة الهيروبين، إضافةً إلى ضبط مبلغ مالي ناتج عن بيع المخدرات،وعدّة أجهزة خلوية. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، لجهة ترويج المخدرات في ​منطقة المتن​ إلى عدد كبير من الزبائن وأجرى المقتضى القانوني بحقهما،وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​".

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