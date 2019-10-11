المولى طلب من البلديات منع حرق النفايات ومنع رميها في الأماكن الحرجية

اصدر مخافط ​النبطية​ القاضي ​محمود المولى​ تعميما الى البلديات يمنع فيه حرق ​النفايات​ ومنع رميها في الاماكن الحرجية، مشيراً إلى انه "حفاظا على صحة المواطن ومصلحته ونظرا للضرر البيئي والصحي الذي ينتج عن عملية حرق النفايات أو رميها عشوائيا" في أماكن غير مخصصة خصوصا في الأماكن الحرجية أو القريبة من مصادر ​المياه​ لذلك يطلب من البلديات منع حرق النفايات ومنع رميها في الأماكن الحرجية على أن تتحمل ​البلدية​ كافة المسؤوليات بالتعويض على المتضررين عن الأضرار الناتجة عن حرق النفايات".

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