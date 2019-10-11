اعتبر عضو لجنة الأمن القومي في إيران حشمت الله فلاحت بيشة أن "الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية يهدف إلى إذكاء التوتر في المنطقة"، متهماً بذلك إسرائيل والولايات المتحدة ورأى أن "الهجوم مثير للشك بشكل كبير في ظل إعلان كل من طهران والرياض بشكل مباشر أو غير مباشر عن نيتهما إزالة التوتر بين البلدين"، معتبرا أن "الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية يهدف إلى الحيلولة دون نزع فتيل التوتر في المنطقة".
ولفت إلى أن "الهجوم على الناقلة "سابيتا" مريب"، واضعا إسرائيل ودعاة الحرب في الولايات المتحدة في دائرة الاتهام، مؤكداً أن "الهجوم على الناقلة عمل إرهابي، وأنه سيتم بحثه في لجنة الأمن القومي"، داعيا الحكومة الإيرانية إلى "تقديم شكوى قانونية والإعلام عن منفذي الهجوم"، مشيراً إلى "الهجمات في المنطقة ستعرض أمن السعودية وإيران للمشاكل".
وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية لانفجار قرب ميناء جدة السعودي فجر الجمعة، أسفر عن تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية فيها، ما أدى إلى تسرب نفطي في البحر الأحمر، دون أن تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني يتهم تل أبيب وواشنطن باستهداف الناقلة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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