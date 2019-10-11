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مسؤول إيراني يتهم تل أبيب وواشنطن باستهداف الناقلة الإيرانية

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اعتبر عضو لجنة ​الأمن​ القومي في ​إيران​ ​حشمت الله فلاحت بيشة​ أن "الهجوم على ناقلة ​النفط​ الإيرانية يهدف إلى إذكاء التوتر في المنطقة"، متهماً بذلك ​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة​ ورأى أن "الهجوم مثير للشك بشكل كبير في ظل إعلان كل من ​طهران​ و​الرياض​ بشكل مباشر أو غير مباشر عن نيتهما إزالة التوتر بين البلدين"، معتبرا أن "الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية يهدف إلى الحيلولة دون نزع فتيل التوتر في المنطقة".

ولفت إلى أن "الهجوم على الناقلة "سابيتا" مريب"، واضعا إسرائيل ودعاة الحرب في الولايات المتحدة في دائرة الاتهام، مؤكداً أن "الهجوم على الناقلة عمل إرهابي، وأنه سيتم بحثه في لجنة الأمن القومي"، داعيا ​الحكومة الإيرانية​ إلى "تقديم شكوى قانونية والإعلام عن منفذي الهجوم"، مشيراً إلى "الهجمات في المنطقة ستعرض أمن ​​ وإيران للمشاكل".

وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية ل​انفجار​ قرب ميناء جدة السعودي فجر الجمعة، أسفر عن تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية فيها، ما أدى إلى تسرب نفطي في ​البحر الأحمر​، دون أن تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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