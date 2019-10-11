دول الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر لبدء محادثات مكثفة حول بريكست

أعطت الدول الـ27 الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​ خلال اجتماع مع كبير المفاوضين ​ميشال بارنييه​، ضوءا أخضر لبدء مفاوضات "مكثفة" حول ​بريكست​ مع البريطانيين، كما قالت مصادر أوروبية الجمعة.

وجاء هذا القرار بعد لقاء عقد الجمعة بين بارنييه ونظيره البريطاني ستيفن باركلي. وما زال الاجتماع بين بارنييه وسفراء الدول الـ27 جاريا.