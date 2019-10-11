ماكرون: طلبنا من السعودية والإمارات عدم استخدام أسلحة فرنسية في اليمن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "فرنسا طلبت من السعودية والامارات عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في حرب اليمن"، مشيراً إلى ان "الاسلحة الفرنسية لا تستخدم في هجمات" أساساً"، لافتاً إلى ان "لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصاً الامارات وقد خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن، والسعودية بمستوى أدنى".

ولفت إلى انه "منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الاسلحة التي تندرج في اطار تعاوننا" على المسرح اليمني"، موضحاً "أننا قلصنا أيضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والاكثر حساسية بينها"، مشيراً إلى "إنني اعتقد أننا نجحنا في ضمان عدم استخدام اسلحتنا في هجمات ولكن أينما تأكد وجود معدات فرنسية آمل أن نتمكن من اجراء تحقيق باشراف دولي".