محمد علي الحوثي: نحن مع أي حل يوقف الحرب في تعز أو غيرها

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي "أننا مع أي حل يوقف الحرب في محافظة تعز أو في غيرها"، مؤكدا أن "حزب الإصلاح فرض المعركة العسكرية"، مشيراً إلى "إننا عملنا كل ما بوسعنا منذ البداية لتجنيب المحافظة الحرب ولكن رفض حزب الإصلاح تجنيب تعز وفرض المعركة العسكرية".
وأشار إلى أن "ما يجب التذكير به هو أن الحديث عن حصار تعز خدعة غير صحيحة فالمعروف أن المجاميع العسكرية تدخل المدينة فما بالك بالمواطن".
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