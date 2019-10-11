اسماء السيد - بروكسل: أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع كبير المفاوضين ميشال بارنييه، ضوءا أخضر لبدء مفاوضات "مكثفة" حول بريكست مع البريطانيين، كما قالت مصادر أوروبية الجمعة.
جاء هذا القرار بعد لقاء عقد الجمعة بين بارنييه ونظيره البريطاني ستيفن باركلي. وما زال الاجتماع بين بارنييه وسفراء الدول الـ27 جاريًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ضوء أوروبي أخضر إلى بارنييه لبدء محادثات مكثفة حول بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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