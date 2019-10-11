شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأجندة التشريعية لـ"تعليم البرلمان" بدور الانعقاد الخامس × 15 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة (45) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بياناً بذلك إلى رئيس المجلس".

وبناءً عليه فقد أوردت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خطتها للعمل بدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى مجالى التشريع والرقابة، ونستعرض فى 15 نقطة الأجندة التشريعية للجنة:

1- مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

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2- الانتهاء من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع دراسة إنشاء هيئة جودة البرامج للتعليم الفنى والتقنى

3- الانتهاء من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.

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4- سن تشريع لتعديل مواد قانون التعليم الصادر رقم139لسنة 1981 فيما يتعلق بنظام الثانوية العامة الجديد وغيرها.

5- الانتهاء من مناقشة مشروع قانون بشأن حافز التفوق العلمى والإبداعى.

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6- سن تشريع يختص بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج لمدارس التعليم الفنى

7- سن التشريع اللازم لإعادة هيكلة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين.

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8- سن التشريع اللازم للإسراع التعليمى للطلاب النابغين فى المراحل التعليمية المختلفة

9- سن التشريع اللازم للقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية لتدعيم القرار الوزارى رقم (53 لسنة 2016).

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10- سن التشريع اللازم للبحث العلمى بما يواكب متطلبات العصر

11- الانتهاء من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972" المتعلق بالبورد المصرى.

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12- مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

13- سن التشريع اللازم لتدبير مصادر تمويل أخرى خارج الموازنة العامة للدولة للمساهمة فى حل مشكلتى الكثافة الطلابية فى المدارس ومرتبات المعلمين.

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14- دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين أو اقتراحات بمشروعات القوانين أو القرارات بقوانين أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية

15- استكمال نظر الموضوعات التى لم تنته اللجنة من مناقشتها فى دور الانعقاد العادى الرابع.