شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: على المجتمع الدولى الوقوف ضد همجية أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار العملية العسكرية الهمجية التى تقوم بها القوات التركية على الأراضى السورية، مؤكدا أن النظام التركى يثبت يوما بعد اخر انه نظام معادى ومحتل.

وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم أن تعدى نظام أردوغان هو انتهاك السيادة السورية على أراضيها بدون اية شرعية قانونية وهو ما يخالف كافة المواثيق الدولية، لافتا ألى أن النظام التركى اثبت للعالم انه يدعم الارهاب ويموله وهو ما يتعين ضرورة محاكمة أردوغان امام المحكمة الدولية بوصفه مجرم حرب

Advertisements

وقال أبوالعلا إن يتعين على المجتمع الدولى الوقوف ضد همجية أردوغان ضد دولة عربية ووقف الممارسات ووقف عملياتها العسكرية التى تستهدف الأراضى السورية والمدنيين .