شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب يدين العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان احمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العدوان التركى على سيادة واراضى سوريا والذى يتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية
وأكد رسلان فى بيان باسم لجنة الشئون العربية ان هذا العدوان له تداعيات سلبية خطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية بجانب تهديده للامن فى منطقة الأوسط.
وذكر رسلان ان هذا العدوان يكشف حجم الأطماع التركية و التى حذرت منها مصر كثيرا وان الإرهاب الذى يتفشى فى بعض الدول العربية هو إرهاب تركى مما يفرض على المجتمع الدولى التصدى له.
ودعا رسلان الجامعة العربية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا العدوان وانسحاب القوات التركية من الاراضى السورية دون قيد اشترط وان تبادر الدول العربية بطرد سفراء تركيا من أراضيها وعدم استقبال اى وفود تركية وتجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع تركيا لمعاقبة إردوغان
وايد رسلان التصريح الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بشان إدانته لهذا العدوان وأيضا بيان وزارة الخارجية المصرية.
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