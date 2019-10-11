خليجيون يتوقعون فرض عقوبات دولية على أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكاتب الكويتى أحمد الجارالله أن يفرض المجتمع الدولى عقوبات على تركيا بعد قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية ضد سوريا. وقال الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر إن تركيا ستواجهه نفس العقوبات الاقتصاديه التي واجهتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول الاتحاد الاوروبي ودول إسلاميه غير متحالفه مع تركيا. Advertisements من جانبها، وصفت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبى أردوغان بهتلر الجديد. وقالت الإعلامية الإماراتية فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على تويتر: صورة النازي الجديد هتلر العصر الحديث وأتباعه هم الإخوان الذين يظنون أنهم العرق الصافي صاحب والحق والحقيقة على العالم أن يعي أن الصمت على أردوغان هو صناعة هتلر جديد.

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