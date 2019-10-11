إخلاء مركز تجاري في مانشستر بعد أنباء عن حوادث طعن… 4 أشخاص أصيبوا

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء مركز “آرنديل” التجاري في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا بعد أنباء عن حوادث طعن.
وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج أربعة مصابين.
وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست “نحن في الموقع ونعالج أربعة”. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إنه تم إخلاء المركز.
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