طنجة.. انقلاب شاحنة محملة بالدقيق تتسبب في عرقلة حركة السير – صور

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انقلبت شاحنة محملة بالدقيق، صباح اليوم الجمعة، على مستوى مدار “دار التونسي” في مدينة طنجة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحادث أسفر عن إصابة سائق الشاحنة، الذي جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف تابعة إلى عناصر الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات، التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس.
وأفادت المصادر ذاتها أن الحادث لم يخلف خسائر بشرية، ولا مادية، بل تسبب في عرقلة حركة السير على مستوى المدار “دار التونسي”.
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