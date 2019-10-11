داهمت عناصر الشرطة القضائية في ولاية الأمن في مراكش، رفقة السلطة المحلية في جليز، مساء أمس الخميس، إحدى البنايات المهجورة في حي كليز، حيث ضبطت مجموعة من المشردين، وبعض المهاجرين الأفارقة.
وحسب مصادر “اليوم24″ن فإن عملية المداهمة مكنت عناصر الأمن من توقيف مجموعة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، رفقة بعض المشردين، الذين حولوا البناية إلى وكر للفساد، وبيع المخدرات، واستهلاكها .
وأشار المصدر ذاته إلى أن البناية تحولت إلى نقطة سوداء وسط حي جليز، المعروف وسط مراكش، حيث سبق أن عثر على جثة متحللة.
وتم وضع الموقوفين من طرف المصالح الأمنية، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معهم حول المنسوب إليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يداهم بناية مهجورة “كوخ” ويوقف مجموعة من المشردين والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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