الدوزي يحضر “كليبا” جديدا.. أغنية تعيد عشاقه إلى بداياته

يعود الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، إلى نوعية الأغاني، التي قدمها في بدايته، إذ يحضر لجديد فني، عبارة عن فيديو كليب لأغنية تندرج ضمن خانة الراي الرومانسي.

وتعامل الدوزي في أغنيته الجديدة، على مستوى الكلمات، مع شقيقه قادر، فيما صور الكليب في تركيا، ومن المرتقب إصداره، الأسبوع المقبل.

وبدأ الدوزي الترويج القبلي لعمله، ونشر فيديو لكواليس الأغنية، على صفحته على موقع التواصل “فايسبوك”، حيث ظهر مع بطلة الكليب في مشهد رومانسي، يبرز نوعية الأغنية، التي تشبه أغان قدمها في بدايته، وهو طفلا.

ويسعى الدوزي إلى مواصلة حصد النجاح، الذي كان حليفه في السنوات الأخيرة ومكنه من تحقيق جوائز عربية، وعالمية.