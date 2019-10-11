البنك الدولي: تسعة ملايين مغربي فقراء أو مهددون بالفقر وقانون المالية يجب أن يترجم الالتزامات الاجتماعية للحكومة

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن تسعة ملايين مغربي، يصنفون من بين الفقراء أو المهددون بالفقر، ما يمثل نسبة 24 في المائة من الساكنة، وهم الأشخاص الذين لا يتجاوز مدخولهم اليوم 5.5 دولار.

التقرير الذي نشره البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، أشار إلى أن زخم النمو في المغرب تباطأ خلال العام الجاري، مرجعا سبب هذا التراجع إلى التقلبات التي يعيشها القطاع الفلاحي.

ويقول البنك الدولي إن معدل البطالة انخفض بالفعل في المغرب، إلا انه لا يزال مرتفعا، خاصة بين صفوف الشباب والنساء.

وخلصت المؤسسة المالية الدولية إلى أن العجز في الميزانية المغربية تراجع ولكنه لا زال بعيدا عن الهدف الذي سطر له، وهو نسبة 3 في المائة، مضيفة أن مساهمة الإنتاج في التطور الاقتصادي مهم لتطوير المغرب، وتحسين إحداث فرص الشغل، ما يمكن أن يخفف من التوترات الاجتماعية والسياسية.

وتدعو المؤسسة المالية الدولية الحكومة المغربية، لأن يعكس قانون المالية الجديد الذي لا زال قيد الإعداد، والذي سيهم سنة 2020، التزامات الحكومة بزيادة الخدمات الاجتماعية وتعبئة الإيرادات، مع السيطرة على بعض النفقات.