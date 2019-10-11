زيدان يرفض إبرام صفقة مقترحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، رفض التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين الذي تسعى إدارة الفريق خلفه من أجل الحصول على خدماته.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن زيدان لا يريد ضم نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كريستيان إريكسن، رغم اهتمام وتحرك النادي الملكي لحسم الصفقة.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام هوتسبير في الصيف المقبل، ولذلك فإن اللاعب الدانماركي يستطيع التوقيع لصالح ريال مدريد في كانون الثاني/يناير المقبل.

وسبق أن أشارت العديد من التقارير إلى أن إريكسن قد ينتقل بشكل نهائي إلى الميرنغي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد موافقة توتنهام، أو قد يكتفي بالتوقيع والانتقال إلى "سانتياغو برنابيو" مجانًا في نهاية الموسم.

يذكر أن زيدان يفضل ضم مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، على حساب إريكسن منذ الصيف الماضي.