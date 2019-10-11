القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شرطة مانشستر، بعد ظهر اليوم، الجمعة، أن خمسة أشخاص على الأقل جرحوا طعنا بسكين في مركز تسوّق في المدينة الواقعة في شمال غرب بريطانيا، موضحة أن مشتبها به في الأربعين من العمر تم توقيفه.
وقالت الشرطة البريطانية إن ملف هذا الهجوم أحيل إلى أجهزة مكافحة الإرهاب. وأوضحت في بيان بثته وسائل إعلام محلية، أنه "نظرا لموقع الحادث وطبيعته، يقوم عناصر شرطة مكافحة الإرهاب بالتحقيقات".
إلا أنها أكدت أنها ما زالت مع ذلك "منفتحة" على فرضيات أخرى.
وقال رجال الإسعاف والشرطة إن خمسة أشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مركز "أرنديل" التجاري حيث جرت وقائع الحادث.
وظهر في تسجيلات بثت على شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو شرطيين يحاولون السيطرة على رجل على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرض عدة أشخاص للطعن بمركز تسوق في مانشستر البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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