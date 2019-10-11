لبنان: ناشطون يقتحمون مجلس النواب ويطالبون باستقالته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم ناشطون لبنانيون اليوم، الجمعة، مجلس النواب في العاصمة بيروت، بعد تدافع مع القوى الأمنية على أبوابه.
وطالب الناشطون من "حزب سبعة" باستقالة المجلس، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما وأصدر حزب "سبعة" بيانا يوضح فيه الاقتحام قائلا " تحت قبة هذا المجلس تم خرق الدستور عشرات المرات عبر إقرار موازنات بدون قطع حساب لعشرات السنين، وعبر عدم احترام كل المهل الدستورية لتقديم الموازنات، وعبر إغلاق المجلس النيابي لأشهر طويلة بس بسبب الخلافات سياسية".
وتناقلت وسائل إعلام محلية، مقطعا مصورا يظهر عددا من الشبان داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبين بمحاربة الفساد وإعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويواجه لبنان تحديات اقتصادية تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي فوق 1650 ليرة/ دولار، مقابل 1507 رسميا.
وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في أيار/ مايو الماضي.
و"حزب سبعة"، سياسي معارض مقرب من مؤسسات المجتمع المدني، شارك في الانتخابات النيابية الأخيرة، وخسرها.
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