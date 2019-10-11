تواصل الاحتجاجات ضد العنف والجريمة في بلدات عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في عدة بلدات عربية، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتواصلت الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع منددة بالعنف والجريمة، داعية إلى اجتثاث جذورها من البلدات العربية.

وأفاد مراسل "عرب 48"، ربيع سواعد، أن العشرات من الأهالي في مجد الكروم، شاركوا في وقفة احتجاجية عند المفرق الشرقي، بعد ظهر اليوم، ورفعوا العلم الفلسطيني ولافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف والجريمة، ورددوا هتافات ضد تواطؤ الشرطة.

المتظاهرون يغلقون الشارع قرب كفر قرع، اليوم

وفي كفر قرع، شارك العشرات من الأهالي في وقفة احتجاجية عند مدخل البلدة، بعد ظهر اليوم، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، كما رددوا هتافات داعية إلى التسامح والمحبة.

وفي المزرعة، قام عدد من أهالي القرية بضمنهم رئيس المجلس المحلي، فؤاد عوض، بإغلاق شارع عكا- نهريا وهو من أهم شوارع الشمال.

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وفي أم الفحم، أغلق متظاهرون من المدينة شارع وادي عارة، ورفعوا الشعارات وهتفوا ضد العنف والقتل، بعد ظهر اليوم.

وفي الناصرة، تظاهر عدد من أهالي المدينة قرب مفرق "البيغ"، الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، ورفعوا شعارات وهتفوا ضد العنف والقتل، داعين الشرطة للقيام بعملها وعدم التواطؤ مع عصابات الإجرام. ووجه المتظاهرون صرخة "يا إردان شعبنا بده الأمان"، "يا مجرم اطلع برا بلادي العربية حرة"، "إحنا شعب بده يعيش ما بده رصاص وحشيش".

وضمن برنامج لجنة المتابعة الوقفة الاحتجاجية أمام مركز الشرطة في الناصرة (القشلة) يوم الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة مساء.

وفي السياق، تظاهر المئات أمام مباني الحكومة الإسرائيلية في القدس، أمس الخميس، بعد ساعات من انطلاق الموكب الاحتجاجي من البلدات العربية من الشمال إلى الجنوب، في قافلة المركبات التي شلّت حركة السير في أكثر الشوارع محورية في البلاد. وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها شعارات رافضة لظاهرة العنف والجريمة، ومحتجة على تواطؤ الشرطة مع عصابات الجريمة المنظمة، وتقاعسها عن أداء الدور المنوط بها من جمع السلاح غير المرخص وصولا إلى وضع خطة لمحاربة استفحال العنف في المجتمع العربي.