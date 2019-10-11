شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركة النفط الإيرانية تؤكد عودة الناقلة المتعرضة للهجوم المزعوم في البحر الأحمر لإيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلنت شركة النفط الإيرانية المالكة لناقلة النفط “SABITI” التي زعمت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم لتعرضها لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر متابعة الناقلة مسيرها عائدة إلى إيران.

وحسب موقع “انتخاب” الإيراني فإن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة لم تؤثر على حركتها وتابعت مسيرها باتجاه الموانئ الإيرانية في الخليج العربي،

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية ادعت اليوم تعرض الناقلة لهجوم صاروخي مما ألحق أضرارً متوسطة في بن الناقلة وتسبب في تسرب كمية من النفط للبحر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة النفط الإيرانية تؤكد عودة الناقلة المتعرضة للهجوم المزعوم في البحر الأحمر لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.