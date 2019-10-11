شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي يوجه تحذيراً مباشراً إلى تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:02 مساءً, 11 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات وجه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ،اليوم، تحذيراً مباشراً لتركيا من مغبة الركون للاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي ودوله.

وقال توسك في بيان إن على تركيا أن تفهم أن شاغلنا الرئيسي هو أن تصرفاتهم قد تؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى ولن نقبل أبدًا أن يتم توظيف اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا.

وأضاف “إن تهديدات الرئيس التركي أردوغان بالأمس غير مقبولة على الإطلاق”.

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