رجل متوفي يعود إلى بيته بعد دفنه!

عاد رجل من سكان مقاطعة جاوا الشرقية إلى بيته بعد مراسم جنازته ودفنه.
استنادا إلى هذا، تم تسليم جثته المشوهة الى أقاربه الذين "حتى عند غسله لم يكتشفوا أنه ليس قريبهم". بحسب علي كانثا، رئيس شرطة حي غراباغان.
المثير في الأمر أنه بعد مضي سبع ساعات على انتهاء مراسم الدفن عاد عامل البناء سونارتو إلى البيت. ويقول أنه علم بموته من زملائه في العمل. وأضاف، قبل ثلاثة أشهر اقترض مبلغا من المال من رجل يدعى واريم واعطاه الدراجة النارية كرهينة، ويبدو أنه هو الذي توفي في الحادث.
وبعد أن علم أقارب واريم بالخطأ الذي حصل، قرروا عدم إعادة دفن قريبهم والاكتفاء بتغيير شاهدة القبر.
وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر يونيو الماضي عاد رجل في اليابان إلى بيته بعد مضي سنة على حرق جثته بعد أن تعرفت عليها زوجته وأقاربه. وقد رفضت الشرطة اليابانية كشف أين كان الرجل مدة سنة وما كان يعمل خلالها.
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