بالفيديو: المباشرة بإكساء الشريط الحدودي العراقي السعودي بمنطقة جميمة

في الوقت الذي كانت فيه قوات حرس الحدود تضرب بيد من حديد اوكار الارهابيين وتطارد مجاميعهم في عمق الصحاري، كانت يدها الاخرى تعمر وتهيئ البنى التحتية التي تهالكت ودمرت بفعل الازمات، ومنها المباشرة باكساء الشريط الحدودي المشترك مع السعودي بمنطقة جميمة التابعة لمحافظة السماوة من اجل تسهيل حركة العجلات وسرعة التنفيذ ان حصل اي طارئ. عمليات البناء هذه جاءت عبر انشاء معامل الكسارات والاسفلت للمساهمة في سرعة الاعمال والتنفيذ السريع لتتمكن القيادة بذلك من تعبيد مئات الكيلومترات من الشريط الحدودي. شاهدوا التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.

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