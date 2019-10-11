اعترفت شابة سويدية تبلغ من العمر 19 عاما بأنها أنفقت ما يعادل 168 ألف كرونة، سنويا على عمليات التجميل لتصبح شبيهة بدمية "باربي".
لتبدأ رحلتها مع عمليات التجميل منذ ذاك الوقت، بزيارتها لعيادات التجميل بشكل منتظم.
وقالت الفتاة بأنها لطالما شعرت بالخجل من أنفها، الذي يفسد جمالها، بحسب ما كان صديق الفتاة يقول لها باستمرار، ومنذ ذلك الحين بدأت بالخضوع لعمليات تجميل للأنف والذقن والحاجبين والأسنان.
أضافت الفتاة بأنها لا تريد التوقف عند هذا الحد من العمليات، حيث تعتزم إجراء المزيد منها وخاصة بما يتعلق بتكبير الثدي والأرداف والشفتين وشفط الدهون.
مدعية بأن هذه العمليات تمنحها الثقة بالنفس، في الوقت الذي أيدت فيها عائلتها هذه العمليات وبخاصة كون الأم تعمل طبيبة تجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر بدأت في سن الـ13... شابة تنفق ثروة لتصبح شبيهة 'باربي' (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.