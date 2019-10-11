علاوي يحذر من انعكاسات سلبية على العراق نتيجة التوغل التركي في سوريا

وقال علاوي في بيان صحفي، اطلعت عليه الخليج 365، نحذر من انعكاسات سلبية ومضاعفات خطيرة ستطال العراق نتيجة توغل الجيش التركي في سوريا.

وأضاف علاوي، أن مئات الالاف من المواطنين سيفرون نحو العراق نتيجة العمليات العسكرية، لافتاً الى ان خلايا داعش النائمة ستستغل الموقف .



ودعا علاوي الحكومة الى التهيؤ لكافة الاحتمالات سواء بوضع الخطط اللازمة لذلك من جهة، ومناقشة الملف برمته دولياً من جهة اخرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي وكذلك ارسال وفد رفيع المستوى الى تركيا لمناقشة كافة التداعيات المحتملة .

كما دعا الى توفير سبل الدعم الكافي واللازم لاقليم كردستان بوصفه المحطة الرئيسة التي سينزح لها الفارين من شرقي الفرات .