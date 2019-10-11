ما ان يسدل ستار الا ويفتح آخر، بالمشهد ذاته الذي اعتاد عليه الشارع البغدادي خلال الفترة الماضية. الا وهو التظاهرات التي باتت اخر ما يلجأ اليه من يطالب بحقوقه.
قرابة الاربعمئة من اصحاب تلك الشهادات لم يتم شمولهم بالدرجات الوظيفية، ليشير عدد من المتظاهرين الى وجود شبهات فساد تخللت قبول الترشيحات الى الدرجات الوظيفية التي أعلن عنها عقب تظاهراتهم الاولى.
ومع هذا فان الحزمة الاصلاحية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء شددت على توفير درجات وظيفية في القطاعين العام والخاص لحملة الشهادات العليا، ومنحتهم الاولوية في التعيينات.
شاهدوا التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر 'شبهات فساد عرقلت شمولنا بالتعيينات'... اصحاب الشهادات العليا يتظاهرون (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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