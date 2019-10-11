'شبهات فساد عرقلت شمولنا بالتعيينات'... اصحاب الشهادات العليا يتظاهرون (فيديو)

يخرج مجددا العشرات من اصحاب الشهادات العليا بتظاهرة امام مبنى مقر رئاسة الوزراء، مطالبين بشمولهم بالتعيينات، اسوة بزملائهم الذين شملوا بتلك الدرجات الوظيفية.

قرابة الاربعمئة من اصحاب تلك الشهادات لم يتم شمولهم بالدرجات الوظيفية، ليشير عدد من المتظاهرين الى وجود شبهات فساد تخللت قبول الترشيحات الى الدرجات الوظيفية التي أعلن عنها عقب تظاهراتهم الاولى.



ومع هذا فان الحزمة الاصلاحية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء شددت على توفير درجات وظيفية في القطاعين العام والخاص لحملة الشهادات العليا، ومنحتهم الاولوية في التعيينات.

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