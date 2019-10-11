لجنة نوبل للسلام: آبي أحمد منح الأمل لشعبه وأنهى صراعا دام لعقدين

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العين الإخبارية - علوي المنزلاويالجمعة 2019/10/11 04:23 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي - رويترز
قررت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، الجمعة، منح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي جائزة نوبل للسلام لعام 2019، لمبادرته الحاسمة التي أفضت لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.
وقال بيان نشره الموقع الرسمي لجائزة نوبل إن آبي أحمد عندما أصبح رئيساً للوزراء في أبريل/نيسان 2016، أعرب بوضوح عن رغبته في استئناف محادثات السلام مع إريتريا.
وفي تعاون وثيق مع الرئيس الإريتري إيسياس أفورقي، سارع آبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاقية السلام لإنهاء وضع "اللاسلم واللاحرب" القائم منذ فترة طويلة بين البلدين.
ووردت هذه المبادئ في المواثيق التي وقعها آبي أحمد وأفورقي في العاصمة الإريترية، أسمرا، ومدينة جدة السعودية في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين.
وأوضح البيان أن أحد أهم أسباب الانفراجة في الأزمة بين البلدين كان استعداد آبي أحمد غير المشروط لقبول قرار أصدرته لجنة الحدود الدولية في عام 2002.
وكانت إثيوبيا قد تعهدت بالانسحاب من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع إريتريا.
وأضاف البيان: "السلام لا ينشأ بأفعال طرف واحد. وعندما مد الرئيس الإثيوبي آبي يده بالسلام، وجدت يد الرئيس أفورقي الممدودة، ما ساهم في إضفاء الطابع الرسمي على عملية السلام بين البلدين.
وأعربت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عن أملها بأن يساعد اتفاق السلام على إحداث تغيير إيجابي لجميع سكان إثيوبيا وإريتريا".
وأشاد البيان بالإصلاحات التي حققها آبي في إثيوبيا، والتي "أعطت العديد من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً".
وأوضح أن آبي أمضى أول 100 يوم له في منصبه كرئيس للوزراء في إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد، ووقف الرقابة الإعلامية، والعفو عن آلاف السجناء السياسيين، وإضفاء الشرعية على جماعات المعارضة المحظورة.
وأشار البيان أيضاً إلى مشاركة آبي في عمليات سلام ومصالحة أخرى في شرق وشمال شرق أفريقيا.
ففي سبتمبر/أيلول 2018، شارك آبي وحكومته بنشاط في تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إريتريا وجيبوتي بعد سنوات عديدة من العداء السياسي.
كما يسعى رئيس الوزراء الإثيوبي إلى إنهاء نزاع بين كينيا والصومال على منطقة بحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة نوبل للسلام: آبي أحمد منح الأمل لشعبه وأنهى صراعا دام لعقدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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