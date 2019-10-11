السيسي مهنئا آبي أحمد بـ"نوبل للسلام": فوز جديد للقارة السمراء

تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخالص التهاني للشعب الإثيوبي ولرئيس الوزراء آبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام.

وفي تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال السيسي إن "الجائزة تمثل فوزا جديدا للقارة السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية".

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وأضاف الرئيس المصري: "أتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء جميع الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، فوز رئيس الوزراء آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا التي بدأت نواتها في أبوظبي ونضجت في جدة.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وعقب حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها بأوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.