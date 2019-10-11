بوتين: العدوان التركي على سوريا يهدد بإحياء خطر "داعش"

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.



وقال بوتين، خلال قمة لدول الاتحاد السوفيتي سابقا في (عشق آباد) عاصمة تركمانستان، "إن الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين في معتقلات تحت إشراف الأكراد قد يستعيدون حريتهم".

وأضاف " إنه تهديد حقيقي فأين سيذهبون وكيف؟". مشيراً إلى عدم ثقته في قدرة القوات التركية على التحكم في الأوضاع بالمنطقة.

وتابع: "لست واثقا بأن بإمكان القوات التركية السيطرة على الوضع أو السيطرة عليه بسرعة"

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وأشار إلى أن الأكراد يتخلون عن المعسكرات حيث يعتقلون مقاتلي تنظيم داعش الذين بات بإمكانهم الفرار.

وتساءل بوتين "أين سيذهبون؟ عبر الأراضي التركية أو أراضٍ أخرى في عمق سوريا أو في أراضٍ لا يسيطر عليها أحد، ومن ثم في العراق أو إلى دول أخرى من المنطقة؟".

وتعهد بتعبئة موارد الأجهزة الخاصة من أجل التصدي لتصاعد هذا الخطر الجديد.

وكان العدوان التركي، الذي بدأ عصر الأربعاء الماضي، قد قوبل بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وتأتي العملية العسكرية التركية وسط مخاوف من مصير مجهول للآلاف من إرهابيي داعش المحتجزين في مخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يمكنهم اغتنام الفرصة للفرار.

وتسبب العدوان التركي على سوريا في نزوح أكثر من 70 ألف مدني ومقتل 30 شخصا في أول أيام العملية العسكرية التي عدها مراقبون "انتهاكا سافرا" لسيادة البلاد.