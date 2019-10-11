"سوريا الديمقراطية": 262 قتيلا من الجيش التركي منذ بداية العدوان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، مقتل 262 من عناصر الجيش التركي و22 من مقاتليها منذ بداية العدوان الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في بيان للقوات تضمن حصيلة نتائج "الغزو التركي" على شمال شرق سوريا خلال يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت إن الغزو التركي بدأ عصر الأربعاء، وشمل كل مدن روج آفا وشمال سوريا، بدءاً من ديريك شرقا، وقامشلو، وعامودا، ودرباسية، ورأس العين، وتل أبيض، وكوباني وعين عيسى مع كامل أريافها.

وأوضحت أن "طيران العدوان التركي شن غارات جوية عشوائية على كل من رأس العين وتل أبيض، فيما استهدفت بقية المناطق بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.

وتزامن العدوان الجوي والبري مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على مدار الساعة على كامل الشريط الحدودي".

وأشارت قوات سوريا الديمقراطيةإلى أنه "في هذه الأثناء، استهدف جيش الغزو التركي كلا من رأس العين وتل أبيض وكوباني والدرباسية برياً في محاولة التوغل البري بغية احتلال هذه المدن".

ولفتت إلى "محاولات توغل بري شنها جيش الغزو من عدة محاور لا سيما منطقة ما بين كوباني وتل أبيض.

وتعرضت قرى كولتب وآشمة وتل فندر واليابسة وغيرها من القرى لمئات القذائف والغارات.

وأكدت أن "قواتنا تصدت لمحاولات التسلل البري على قرية آشمة مساء يوم الأربعاء".

وتعرضت قريتا كولتب وتل فندر لهجوم بري وجوي عنيف، كان الهدف منه محاصرة "تل أبيض"، حيث تزامن مع هجوم بري وجوي عنيف على محور بلدة السلوك شرق المدينة للهدف نفسه.

غير أن القوات تصدت بشجاعة لكل هذه الهجمات في كل المحاور وأحصت مقتل أكثر من 40 عسكرياً تركياً و"مرتزقاً".

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كما استطاعت قوات سوريا الديمقراطية تدمير دبابة للعدو وناقلة جند مصفحة على محور تل فندر، وأعلنت عن "ارتقاء 6 من مقاتليها في الاشتباكات".

وحول اليوم الثاني، قال البيان إن "الاشتباكات استمرت على محور تل أبيض/السلوك، ومن مسافات قريبة جدا، أدت لمقتل 52 ما بين عسكري تركي ومرتزق".

وعلى محور رأس العين – الدرباسية وصولاً إلى ديريك، استمر القصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والقذائف.

فيما تعرضت قرية تل حلف لأعنف قصف بالسلاح الثقيل دون توقف، وفق البيان.

وأكد تصدي القوات لمحاولات توغل بري مستمرة على محور كل من تل حلف ورأس العين وقرية علوك والدرباسية.

وكشف عن القضاء على خلية لـ"المرتزقة" في قرية التويمية جنوب رأس العين بعد اشتباكات بالمنطقة.

ولفتت إلى أن "هذه الاشتباكات المستمرة على هذه المحاور على مدى يومين أكدت قواتنا مقتل 170 عنصرا من القوات الغازية فيما ارتقى 16 مقاتلا من قواتنا شهداء".

ونوهت بأنه "في اليومين الماضيين، تعرضت مدينتا عامودا وقامشلو المكتظتان بالسكان لأعنف قصف عشوائي بالمدفعية والقذائف.

وبشكل عشوائي، استهدفت الأحياء والشوارع في المدينتين ما أدى لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأوضحت أن "الحصيلة النهائية لاشتباكات اليومين هو مقتل 262 عنصراً من القوات الغازية بينهم جنود أتراك".

وتابع البيان "واستشهد 22 مقاتلاً من قواتنا، فيما سقط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء، سيتم توثيقهم رسمياً عبر المؤسسات ذات الصلة".

فيما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان رأس العين وتل أبيض حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا.