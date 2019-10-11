مقتل شخصين في تحطم طائرة عسكرية إثيوبية من طراز جيت su-27

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شخصين مصرعيهما، الجمعة، جراء سقوط طائرة عسكرية إثيوبية من طراز جيت su-27 في منطقة "أنكوكوكا" بمدينة بيشفوتو 48 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.
وقال شهود عيان، لـ"العين الإخبارية"، إن الطائرة سقطت على الأرض عقب إقلاعها بدقائق من القاعدة الجوية في مدينة بيشفوتو.
وأضاف شهود العيان أن قائد الطائرة حاول القفز من الطائرة عبر المظلة عقب إنحدارها للسقوط، فيما لم تعلن السلطات الإثيوبية تفاصيل الحادثة، إلا أن سلطات الدفاع المدني هرعت لموقع الحادث.
ولقي 17 شخصًا مصرعهم، أغسطس/آب 2018 جراء سقوط طائرة عسكرية إثيوبية، شرقي البلاد، وفق ما أعلنه الجيش.
وقال الجيش الإثيوبي، في بيان وقتها، إن الطائرة سقطت بمنطقة "لومي" بعد أن أقلعت من مدينة "دريدوا" (شرق) باتجاه، مدينة "بشفتو" التي تبعد نحو 48 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، وهي مقر قاعدة سلاح الجو الإثيوبي.
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