رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يفوز بـ"نوبل للسلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 بسبب اتفاق السلام مع إريتريا الذي وقعه خلال العام الماضي برعاية سعودية إماراتية. ذلك الاتفاق التاريخي الذي أنهى عقدين من العداء بين البلدين المتجاورين، بالإضافة إلى بوادر الإصلاح السياسي التي أطلقها آبي أحمد من أجل السلام مع الجارة الأفريقية، مبادرات تاريخية جعلته الأوفر حظا لنيل الجائزة العالمية.

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