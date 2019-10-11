الشرطة البريطانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ عملية طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، اعتقال مشتبه به في تنفيذ حادث الطعن في مركز التسوق بمدينة مانشيستر أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وكانت الشرطة قد أخلت مركز التسوق "أرنديل" التجاري في مانشستر فور وقوع الحادث.

وقال شهود عيان، طبقا لوسائل إعلام بريطانية، إن المشهد كان مرعبا بعد أن تعرض 3 على الأقل لعملية طعن في أحد مقاهي المتجر.

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ولاحقا، أعلنت الشرطة أنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج 4 مصابين.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أغسطس/آب الماضي مقتل شخص في عملية طعن بمنطقة كامدن شمال غربي العاصمة لندن.

وكانت منطقة إزلنجتون شمال العاصمة البريطانية قد شهدت مايو/أيار الماضي حادث طعن أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة.