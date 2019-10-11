الشرطة البريطانية تلقي القبض على مشتبه به في تنفيذ عملية طعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، اعتقال مشتبه به في تنفيذ حادث الطعن في مركز التسوق بمدينة مانشيستر أسفر عن إصابة 4 أشخاص.
وكانت الشرطة قد أخلت مركز التسوق "أرنديل" التجاري في مانشستر فور وقوع الحادث.
وقال شهود عيان، طبقا لوسائل إعلام بريطانية، إن المشهد كان مرعبا بعد أن تعرض 3 على الأقل لعملية طعن في أحد مقاهي المتجر.
ولاحقا، أعلنت الشرطة أنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج 4 مصابين.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أغسطس/آب الماضي مقتل شخص في عملية طعن بمنطقة كامدن شمال غربي العاصمة لندن.
وكانت منطقة إزلنجتون شمال العاصمة البريطانية قد شهدت مايو/أيار الماضي حادث طعن أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة.
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