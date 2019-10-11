المرصد السوري: ارتفاع النازحين جراء الاعتداء التركي إلى أكثر من 75 آلف

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بأن عدد المدنيين الذين نزوحوا من مناطقهم بشمال شرق سورية خوفا من العملية العسكرية التركية الجارية، ارتفع إلى أكثر من 75 ألف.

وأضاف المرصد،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أنه تتواصل حركة نزوح المدنيين من مناطقهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، وذلك على الرغم من الهدوء النسبي والحذر الذي تشهده المنطقة في العموم باستثناء تل أبيض ورأس العين.

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وتابع المرصد أن المدنيين النازحين “منهم من يفترش العراء وقسم منهم توجه إلى مدينة الرقة، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة من انقطاع المياه عن مدينة الحسكة، وخروج محطات تغذية كهرباء عن الخدمة بسبب القصف والاشتباكات”.

كان المرصد قد ذكر أمس الخميس بأن أكثر من 60 ألف مدني نزحوا من مناطقهم بشمال شرق سورية.

وذكر المرصد أن مدينتي الدرباسية ورأس العين باتتا شبه خاليتين من سكانهما.

كانت تركيا قد أطلقت أول أمس الأربعاء عملية “نبع السلام” في هجوم رفضه المجتمع الدولي على المدنيين، خاصة الأكراد منهم.