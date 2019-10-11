الان تتابع سقوط طائرة تقل عاملين بمكتب الرئاسة في الكونغو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 ذكرت ثلاثة مصادر بحكومة الكونغو أن طائرة شحن تقل عاملين بمكتب الرئاسة بينهم سائق الرئيس فيليكس تشيسيكيدي ومدير للخدمات اللوجسيتية، سقطت في غابة بشرق البلاد أمس الخميس. وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص من ضمنهم أفراد الطاقم وكانت متجهة إلى العاصمة كينشاسا واختفت من على شاشة الرادار عصر الخميس بعد ساعة من إقلاعها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طائرة تقل عاملين بمكتب الرئاسة في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.