بريطانيا: إصابة 4 أشخاص في حادث طعن في مركز تجاري بمانشستر

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه تم إخلاء مركز آرنديل التجارى فى مدينة مانشستر بشمال بريطانيا اليوم الجمعة بعد أنباء عن حوادث طعن، وإصابة 4 أشخاص على الأقل.



وقالت الشرطة البريطانية، مطلع فبراير الماضي، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في واقعة طعن في محطة قطارات مانشستر عشية بداية العام الجديد.

وأضافت الشرطة البريطانية، أن الهجوم وقع قبل الساعة التاسعة مساء بالوقت المحلي".

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وأفادت، بأن المحطة ستبقى مغلقة طوال فترة التحقيق، مؤكدة أن "الضباط متواجدون في مكان الحادث، حيث اعتقلت رجلا ويجري التحقيق معه الأن".

وأوضحت، أن المصابين امرأة ورجلين، أحدهما ضابط شرطة أصيب بجروح في الكتف.

وقال أحد المسافرين ويدعى سام كلاك على "تويتر: "كنت قريبا جدا من أكثر الأشياء رعبا". "قام رجل في محطة قطارات فيكتوريا بمانشستر بحادث طعن. كان على بعد قدم مني، وكنت على وشك القفز على القضبان لأن المهاجم كان يمسك بسكين مطبخ طويل".

​ولم يحدد المسؤولون الدافع وراء الهجوم حتى الأن، ولكن كشفت الشرطة أن وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية تولت التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أنه لا توجد أي معلومات مخابراتية تشير إلى تهديد أوسع نطاقا.