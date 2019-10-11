أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في قصف تركي على مدينة القامشلي السورية

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365 - خاص

أفادت مصادر كردية، أن عودة القصف التركي على مدينة القامشلي السورية، خلف سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وجاء ذلك في نبأ عاجل، أوردته “سكاي نيوز عربية“، في تغريدة لها رصدها "الخليج 365".

وكان قد قتل7 مدنيين بينهم رضيع سوري و4 أطفال أتراك، وذلك جراء سقوط قذائف هاون أطلقتها ميليشيا الوحدات الكردية من الأراضي السورية أمس الخميس، على مناطق حدودية بولايتي شانلي أورفه وماردين جنوب شرقي تركيا.

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وذكرت وكالة الأناضول، أن سيدة تركية تدعى "جيهان غونش" وطفل رضيع للاجئ سوري يدعى "محمد عمر" قتلوا في القصف الذي شنه تنظيم "ي ب ك" على منطقة أقجة قلعة الحدودية بولاية شانلي أورفه.

كما قتل الطفل "مظلوم غوناش" (11 عاما) والطفلة "أليف تريم" (11 عاما)، جراء سقوط القذائف على منطقة "جيلان بينار" الحدودية بولاية شانلي أورفة أيضا، بحسب بيان صادر عن الأخيرة.

وفي أحياء مدينة نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا، أسفرت قذائف الإرهابيين عن مقتل السيدة "فاطمة يلدز" (48 عاما) وطفلتيها "أمينة يلدز" (12 عاما)، و"ليلى يلدز" (15 عاما).

وأشارت الوكالة إلى أن قذائف الإرهابيين أدت إلى إصابة 45 مدنيا في شانلي أورفة، و24 في ماردين التركية.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.