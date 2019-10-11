الرئيس المصري يهنئ رئيس الوزراء الأثيوبي لحصوله على جائزة نوبل للسلام

الجمعة 11 أكتوبر 2019 هنا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، على حصوله جائزة نوبل للسلام.

وكتب الرئيس المصري عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "أتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد / أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام .. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية ، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

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