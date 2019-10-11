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قلق أوروبي إزاء العملية العسكرية التركية في سورية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أعربت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سورية.

وقالت في بيان: إن تجدد القتال المسلح في شمال سورية سوف يقوض استقرار المنطقة ويفاقم المعاناة الإنسانية ويتسبب بمزيد من النزوح ويهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي".

ودعت الدول الأوروبية في بيانها تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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