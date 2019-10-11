شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي إزاء العملية العسكرية التركية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أعربت الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا بشمال شرقي سورية.

وقالت في بيان: إن تجدد القتال المسلح في شمال سورية سوف يقوض استقرار المنطقة ويفاقم المعاناة الإنسانية ويتسبب بمزيد من النزوح ويهدد التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي".

ودعت الدول الأوروبية في بيانها تركيا إلى وقف العمل العسكري الأحادي.