شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: على تركيا وقف عدوانها على سورية.. فوراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات التركية العسكرية شمال شرق سورية، حقنا للدماء وحفاظا على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم (الجمعة)، أنها تتابع بانشغال العمليات التركية الجارية شمال شرق سورية، وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري.

كما دعت تونس كافة الأطراف إلى الاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.