بعد يومين من العدوان التركي.. قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 262 عنصراً من جيش أردوغان

الموجز

قتل 262 عنصراً من قوات الجيش التركي والفصائل الداعمة له، خلال محاولاتهم التقدم لاحتلال شمال شرق سوريا خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة.

وأفاد المكتب الإعلامي لقوات "قسد"، في بيان له اليوم، بمقتل 22 عنصراً من قواته خلال المواجهات مع الجيش التركي، مشيراً إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء سيتم توثيقهم رسميا عبر المؤسسات ذات الصلة.

وكانت عدداً من الدول قد أدانت العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وغداً السبت، سيعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً عاجلاً في مجلس الجامعة العربية لبحث التطورات الخطيرة في الأراضي السورية، بطلب من مصر.

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وكانت مصر قد دعت إلى عقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى على الأراضى السورية، وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وأعربت عن إدانتها الشديدة للعدوان التركي على سوريا.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان لها الأربعاء الماضي، أن العدوان التركي على سوريا يمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.