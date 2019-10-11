السيسي مهنئًا رئيس وزراء أثيوبيا لحصوله على نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام

الموجز

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الأثيوبي وللشعب الأثيوبي الشقيق لحصول أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كل الصراعات والخلافات في القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، جائزة السلام لرئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، وذلك عن سعيه الجدير للسلام.

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وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنّ جائزة فيليكس هوفويت بوانيي للسلام يتم منحها إلى الأفراد الذين ساهموا بنشاط في إحلال السلام عن طريق حل النزاعات الدولية، والسعي إلى الحوار والتفاوض في دور المصالحة.

وتستضيف إثيوبيا بالتعاون مع "يونسكو" والاتحاد الأفريقي، المؤتمر العالمي لليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، ويقام الحدث تحت شعار "وسائل الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في أوقات التضليل"، بحضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 95 دولة.