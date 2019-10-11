قطع طريق عام الشويفات باتجاه جسر كفرشيما من قبل بعض المحتجين

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "​قطع طريق​ عام ​الشويفات​ باتجاه جسر كفرشيما من قبل بعض سائفي الفانات"، مشيرةً إلى أن "​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

فيما أفادت معلومات صحفية بأن "العشرات من أصحاب وسائقي الباصات وفانات الاجرة العاملة على مادة المازوت اعتصموا داخل الموقف المخصص لهم خلف قصر العدل القديم في مدينة صيدا، احتجاجا على ملاحقتهم وتوقيف بعضهم وحجز سياراتهم ومنعهم من العمل"، مشيرةً إلى أنه "إحتشد المعتصمون امام سياراتهم، معترفين بمخالفتهم قرار وزارة الداخلية باستخدامهم محركات تعمل على المازوت، الا انهم اعتبروا ان "قرار وزارة الداخلية صدر في اوقات وظروف معينة وهي تغيرت مع مرور الزمن".