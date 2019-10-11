جريصاتي: الامن لا يحتمل اي استثناء في اي منطقة والاستقرار سياسي وامني

تواصل وزير ​الدولة​ لشؤون رئاسة الجمهوريّة ​سليم جريصاتي​ مع الأجهزة ​الأمن​يّة المختصّة لوضع حدّ لظاهرة الخطف وذلك على أثر خطف الشاب داني نبيل التن في زحلة وتعرّضه للضرب وسرقة سيّارته وسوقها إلى جهة مجهولة معلومة. وطالب جريصاتي بأن "تُنجز خطة وضع الكاميرات في نطاق بلديّة زحلة على أن تكون بإشراف أمني مختصّ ومنسّق"، مؤكدا ان "الأمن لا يحتمل أيّ استثناء في أيّ منطقة، والاستقرار الداخلي سياسي وأمني معاً، ولن يكون بمقدور أحد أن يزعزعه، على ما سوف تكون عليه الحال عند تواتر مثل هذه الاعتداءات على المواطنين الآمنين في أحيائهم وترحالهم".

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