اللبنانية شاركت في المؤتمر الدولي للوساطة في ايطاليا وتكريم البروفسور شبلي

كرم رئيس ومنظم المؤتمر الدولي للوساطة في جامعة "كالياري" الإيطالية البروفسور كارلو بيليا رئيس مركز الأبحاث في كلية ​السياحة​ وإدارة ​الفنادق​ في ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور حسين شبلي، وذلك على هامش المؤتمر الذي عقد في مدينة كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية بين 1 و3 تشرين الأول 2019.

ولفت بيان شهادة التقدير إلى أن "المشاركة الفعالة للبروفسور شبلي للمرة الخامسة على التوالي في المؤتمر كانت سببا كافيا لتكريمه، فضلا عن الجهد الكبير الذي يقدمه في خدمة تعزيز التعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة "كالياري".

وشارك رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ في اليوم الثاني من المؤتمر والتقى الحاضرين، مشددا على "أهمية الوساطة كسبيل لحل النزاعات بدل خسارة الوقت و​المال​ في المسارات القضائية".

يذكر أن عددا من طلاب الجامعة اللبنانية تخرجوا من جامعة "كالياري"، فيما يتابع عدد أخر دراساتهم العليا في هذه الجامعة التي تقدم منحا للمتفوقين منهم.

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