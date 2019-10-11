ضاهر استنكر الاعتداء على المواطن داني التن في زحلة

استنكر النائب ​ميشال ضاهر​ "الاعتداء على المواطن داني نبيل التن من قبل مجموعة مشبوهة انتحلت صفة أمنية لتقوم بخطفه من وسط زحله"، وجاء فيه: وأكد ضاهر رفضه لـ "هذا العمل الجبان والمرفوض رفضا قاطعا من قبلنا خصوصا وأن هذه الأعمال ما زالت مستمرة لا بل وصلت وقاحة هذه المجموعات الى القيام بهذا العمل الاجرامي داخل مدينة زحله وفي وقت الذروة دون حسيب أو رقيب"، مطالبا "الجهات الأمنية المختصة توقيف المعتدين بأسرع وقت ممكن".

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