اوضحت قيادة شرطة ​مجلس النواب​ ملابسات ما حصل في مبنى ​المجلس النيابي​، مشيرة الى انه "سبق لطلاب واعلاميين متمرنين ان تقدموا من الامانة العامة لمجلس النواب للحصول على اذن لزيارة المجلس للاطلاع على مجريات العمل الاداري في المجلس، وجرياً على العادة تم اعطاء الموافقة المسبقة بالدخول حيث فوجىء عناصر شرطة مجلس النواب المكلفين بحفظ الامن داخل المجلس بقيام بعض الافراد المندسين بين المجموعة الحائزة على الترخيص قيامهم بأعمال شغب واطلاق هتافات داخل القاعة العامة حيث تم توقيفهم واخراجهم من القاعة من قبل عناصر ​الشرطة​"، مشيرة الى انه "فور ابلاغ الأمر لرئيس مجلس النواب ​نبيه برّي​ بملابسات الحادث اعطى تعليماته لقيادة الشرطة الاكتفاء بالتنبيه واطلاق سراحهم فوراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مجلس النواب: بعض المندسين قاموا باعمال شغب بالمجلس وبري أمر باطلاق سراحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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