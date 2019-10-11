نقابة عمال المخابز: لعدم زجنا في أزمة الدولار

اعتبر المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في ​بيروت​ و​جبل لبنان​ أن "أزمة ​الدولار​ تلقي بثقلها على كاهل المواطنين اللبنانيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود وعمال المخابز والافران"، مشيرا الى "افتعال أزمة بين السلطة واصحاب العمل بدءا من قطاع المحروقات، الى قطاع ​الطحين​ والمطاحن و​الاتصالات​ و​المستشفيات​ والادوية وغيرها من اللائحة الطويلة".

و وفي بيان له عقب اجتماعه في مقر النقابة، طالب المجلس بـ"عدم زجنا في هذه الازمة"، كما طالب "اصحاب المخابز والافران بالقيام بواجباتهم تجاه ​العمال​ بالدرجة الاولى والحفاظ على ديمومة عملهم".

وأكد أن "​رغيف الخبز​، هو رغيف الفقراء والعمال والعاطلين عن العمل والمادة الاساسية والحيوية لجميع المواطنين، واننا نحذر من اي ارتفاع بسعر ربطة الخبز او انقاص الوزن، ونطالب بتأمين ​المازوت​ والطحين للافران بسعر الدولار الرسمي، والدفع بالعملة اللبنانية. كما نطالب ​وزارة الاقتصاد​ باحياء لجنة دراسة سعر الرغيف والمؤلفة من مندوبي وزارة الاقتصاد والعمال وأرباب العمل لدراسة ميدانية لكلفة سعر ربطة الخبز".

ودعا وزارة الاقتصاد الى "مكافحة الفوضى بالاسعار وجشع بعض التجار وارتفاع الاسعار والطلب من المواطنين الدفع بالدولار، حفاظا على ثرواتهم وزيادة ارباحهم".

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