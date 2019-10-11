تعديل مواعيد انتخاب أميني سر و3 مفوضين وتفسير مادة دستورية في مجلس النواب

عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي ﻻنتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين وعملا باحكام المادة 19 من النظام الداخلي ﻻنتخاب اعضاء اللجان النيابية ، يعدل موعد الجلسة التي كانت مقررة في الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء في الخامس عشر من يوم الثلاثاء في الخامس عشر من تشرين اﻻول 2019 الى يوم الثلاثاء الواقع فيه 22-10 -2019 الساعة الحادية عشرة، وكذلك حددت الجلسة التي كانت مقررة في السابع عشر من هذا الشهر لتفسير مادة دستورية الى يوم اﻻربعاء الواقع فيه السابع والعشرين من تشرين الثاني 2019 الساعة الحادية عشرة.

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